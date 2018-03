In der Nachrichtenzentrale sortiert iOS 9 die Einträge nun chronologisch und nicht mehr nach Apps. Das sorgt für deutlich mehr Übersicht. Bislang war der Sperrbildschirm der einzige Ort, auf dem iOS die Nachrichten in dieser Form anzeigte. Versehentliches Entriegeln befördert sie dort allerdings in die ewigen Jagdgründe. Um so besser, dass die Mitteilungszentrale nun nach demselben Prinzip arbeitet. Wer das nicht mag, wird die Änderung über die Einstellungen wieder los.