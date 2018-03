Den Task-Wechsler hat Apple ebenfalls renoviert. Das ist eine der wenigen Änderungen, die uns nicht so sehr gefällt. Grund: Früher war die zuletzt verwendete App links, ältere rechts. Jetzt ist es genau anders herum. Nutzer müssen sich umstellen, ohne dass dadurch etwas wirklich besser wird. Neu in dieser Ansicht sind die am unteren Rand gezeigten Icons für Continuity und lokal relevante Apps. Unter iOS 8 hatte Apple sie links vom Homescreen platziert. Da zeigt sich in iOS 9 aber schon Spotlight.