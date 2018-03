Als äußerst praktisch empfinden wir die neue Zurück-Funktion. Startet ein Tipp auf eine Nachricht in Spotlight zum Beispiel die Spiegel-Online-Website in Safari, zeigt Safari daraufhin links oben einen Knopf an, der Sie zur Suche zurückbringt. Das passiert in iOS 9 immer, wenn eine App eine andere aufruft und geht viel schneller als der Umweg über den Homescreen beziehungsweise den Task-Wechsler.