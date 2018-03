In den Einstellungen finden Sie den neuen Stromsparmodus. Laut Apple bringt er im Idealfall bis zu einer Stunde zusätzlicher Akkulaufzeit. Auf viele nützliche Dienste, zum Beispiel die Hintergrundaktualisierung, müssen Sie bei aktualisiertem Stromsparmodus aber verzichten, so dass er sich für den Dauerbetrieb nur bedingt eignet. Sinkt der Akkustand auf 20 Prozent, bietet iOS 9 automatisch die Aktivierung des neuen Modus an.

Eine andere Neuerung betrifft den Umgang mit schlecht empfangbaren WLANs. Hier kann es zu"Flatterzuständen" kommen, in denen das Mobilgerät das Netzwerk im Abstand weniger Sekunden betritt, verlässt, betritt, verlässt usw. Ist das neue WLAN Assist aktiv, greift das iPhone beziehungsweise iPad in solchen Fällen auf das mobile Datennetz zurück.