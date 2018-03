...eine davon an, erscheint sie im rechten Bilddrittel, wo sie sich über die erste App legt. Das reicht für einen kurzen Blick, aber in diesem Modus können Sie nicht mit beiden Apps gleichzeitig arbeiten. Um zur Übersicht der Apps zurückzukehren, packen Sie den Griff am oberen Rand (Pfeil) und ziehen ihn nach unten.

Für den zweiten Modus namens Split View müssen Entwickler ihre Apps anpassen. Deshalb funktioniert er aktuell nur mit den mitgelieferten Apps. Erkennbar sind Split-View-taugliche Apps, wie die hier gezeigten Notizen, an einem zweiten Griff am linken Rand (Pfeil).

Ziehen Sie die App an diesem Griff in Richtung Bildmitte, teilt iOS 9 das Display zwischen beiden Apps auf. Die Teilung erfolgt im Verhältnis 50/50 oder 70/30. Sogar Drag and Drop ist in diesem Modus – je nach App – möglich.