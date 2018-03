Gleichzeitig die Lieblings-Serie gucken und in Twitter mitlesen, was andere dazu schreiben - das klappt dank des neuen Bild-in-Bild-Modus von iOS 9. Dabei läuft das in einer App abgespielte Video weiter, während Sie mit anderen Apps arbeiten oder auf den Homescreen zurückkehren. Die Bildgröße lässt sich per Spreizgeste in drei Stufen einstellen. Darüber hinaus können Sie das Video in jeder Bildecke platzieren oder es auch mal kurz hinter den Bildrand wischen, wenn Sie freie Sicht brauchen.

Bild-in-Bild funktioniert toll und sogar in Kombination mit Split View, aber nur auf dem iPad und mit Apps, die auf den Standard-Videoplayer von iOS setzen. Bei wichtigen Apps wie zum Beispiel Youtube und Plex ist das nicht der Fall. Sie bringen eigene Player mit, die über zusätzliche Knöpfe ein Plus an Funktionen bereitstellen.

Deshalb ist es auch zumindest fraglich, ob sich dieser Zustand bald ändert.