5 Tipps für Apple Touch ID - Weitere Finger trainieren

In neueren Mobilgeräten von Apple birgt der Home-Button ein besonderes Geheimnis: eine unsichtbare Kamera fotografiert den Finger jedes Mal, wenn Sie ihn auf die Taste legen und ermöglicht es so dem iPhone, Fingerabdrücke zu erkennen und voneinander zu unterscheiden. Dank Touch ID können Sie Ihr iPhone in vielen Fällen ohne Eingabe eines Codes entriegeln, Einkäufe im App Store bestätigen und vieles mehr. Auch einige Apps, zum Beispiel der weitverbreitete Passwortmanager 1Password haben Touch ID integriert und nutzen den Fingerabdruck für den Zugriff auf sensible Informationen.

Bei der Ersteinrichtung eines neuen iPhones oder iPads trainiert iOS lediglich einen einzigen Finger. D.h., Sie können Ihr Gerät nur mit einem einzigen Finger entsperren. Das hat zwar den Vorteil, dass die Erkennung des Fingers etwas schneller über die Bühne geht. Komfortabel ist das aber nicht.

Ihr iPhone kann sich bis zu fünf Fingerabdrücke merken. Wir empfehlen deshalb, dem iPhone den Daumen und den Zeigefinger jeder Hand sowie einen der beiden kleinen Finger beizubringen. Daumen und Zeigefinger sind die am häufigsten zum Entsperren verwendeten Finger. Der kleine Finger ist oft dann noch sauber, wenn der Rest der Hand schmutzig oder nass ist und Sie ihn deshalb nicht mit dem iPhone in Berührung bringen möchten.