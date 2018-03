Nützliche Apps für die Apple Watch - Evernote

Gute Organisation ist die halbe Miete, dabei hilft Evernote. Das digitale Notizbuch gibt's nun auch fürs Handgelenk: Adäquat zur Apple Watch fällt die Benutzeroberfläche einfach und übersichtlich aus und ist auf wesentliche Funktionen zugeschnitten. So kann man Notizen, Erinnerungen sowie Suchen diktieren und auf dem Display anschauen, Checklisten abhaken und sich an wichtige Termine erinnern lassen. Als Basis-App kostenlos, in der Premiumvariante fünf Euro pro Monat oder 40 Euro pro Jahr.