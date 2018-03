Nützliche Apps für die Apple Watch - Meine Bank

Der Finanzmogul Deutsche Bank drängt auch auf die Apple Watch: So haben Kunden Einsicht in ihre Konten und können sich Umsätze aus dem letzten halben Jahr anzeigen lassen. Aktuelle Kreditkartenumsätze sowie Vermögenswerte im Depot lassen sich ebenfalls prüfen. Der Nutzer kann sich zudem per Watch zum nächsten Geldautomaten navigieren lassen.