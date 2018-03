Wenn man eine Apple Watch mit dem iPhone verbindet, erscheint automatisch die Workout-App. So kann man seine Fitness-Ziele auch auf dem iPhone ansehen und die Statistiken über einen längeren Zeitraum verfolgen. Man kann seine Ziele auch selbst festlegen, etwa wie viele Kalorien man am Tag verbrauchen möchte. Die Ziele Kalorienverbrauch, Training und Stehen werden in drei Kreisen angezeigt, die man im Laufe des Tages füllen soll.