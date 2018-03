Die App Rules! bietet Workouts für den Kopf an. Auf der Apple Watch sind auf dem Spielfeld vier Kacheln, die man in der richtigen Reihenfolge antippen muss. Dafür muss man sich in jeder Runde neue Regeln merken. Im Gegensatz zum iPhone, wo der Spielablauf immer gleich bleibt, erhält man auf der Apple Watch mit jedem Spiel neue Regeln. So wird es auch auf dem kleinen Feld nicht zu einfach.