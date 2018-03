Ich habe mich als Trägerin einer analogen Uhr letztlich mit einem einfachen Ziffernblatt am wohlsten gefühlt. Dieses Watchface bietet in allen Ecken Platz für weitere Anzeigen, etwa das Datum, den Akkustand, das Wetter, und die Aktivitätsanzeige. In der Mitte wird das Ganze durch ein Monogramm personalisiert. Ein roter Punkt am oberen Rand des Watchfaces zeigt ungelesene Nachrichten an.