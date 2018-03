Benachrichtigungen: Android Wear

Android Wear informiert über Nachrichten in Form von Kärtchen, die grafisch an Google Now unter Android erinnern. Viele Benachrichtigungen stellen Aktionen zur Verfügung, zum Beispiel "Antworten", "Löschen" oder "App öffnen". So können Sie etwa auf Kurznachrichten und E-Mails rasch reagieren. Alle Nachrichten werden in der Reihe ihres Eingangs gestapelt und lassen sich einzeln oder komplett wegwischen.

Android Wear kann auf Telefongespräche reagieren (beispielsweise mit einer Kurznachricht), aber Sie können nicht mit Hilfe der Uhr telefonieren.

Android Wear stellt die Verbindung zum Smartphone per Bluetooth her, alternativ per WLAN. Das funktioniert theoretisch sogar dann, wenn sich Uhr und Handy in getrennten, aber per Internet miteinander verbundenen WLANs befinden. Praktisch klappt das mal mehr, mal weniger gut.