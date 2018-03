Googles digitaler Assistent namens "Google Now" ist weitgehend auf Android Wear angekommen. Das gilt nicht nur hinsichtlich der hervorragenden Sprachsteuerung, sondern auch bezüglich der Anzeige von kontextabhängigen Situationen. Wenn rechtzeitig für den Weg zum nächsten Termin die Verkehrssituation und das Wetter vor Ort angezeigt werden, wenn auf dem Weg zum Flugzeug der QR-Code für den Check-In erscheint, dann ist das einfach klasse. Diese Funktionen setzen aber auch voraus, dass Sie Google in Ihr Leben lassen. Nur wenn Google Ihre Mails, Ihren Kalender und Ihre Suchanfragen kennt, ist Google Now so richtig nützlich.