Digitaler Assistent: Apple Watch

Was Android Wear sein Google Now, das sind die Checks für die Apple Watch. Die kleinen Infotafeln enthalten essenzielles (Akkustand, Nicht-stören-Knopf etc.) und können auch auf Apps zugreifen. So zeigt der Check "Remote" an, welches Lied läuft, steuert die Lautstärke und die Wiedergabe. Für die Auswahl eines anderen Songs öffnet er die Remote-App auf der Uhr. Der Wetter-Check zeigt das Wetter am aktuellen Standort - antippen öffnet die Wetter-App auf der Uhr. Auch zahlreiche App-Entwickler liefern bereits Checks mit aus.

So richtig nützlich sind Checks erst, wenn man etwas Zeit investiert, um Inhalt und Anordnung an persönliche Bedürfnisse anzupassen. Da ist Google Now noch komfortabler. Mit dem bevorstehenden großen Siri-Update, das Apple mit iOS 9 und watchOS 2 im Herbst 2015 ausliefert, könnte sich das aber massiv verändern.