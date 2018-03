Die neue Funktion Time Travel (zu Deutsch: „Zeitreise“) erlaubt einen Blick in die nahe Zukunft. Durch Drehen an der Krone stellen Sie die Uhrzeit dabei virtuell vor. Passend dazu zeigt das Zifferblatt zum Beispiel die Außentemperatur, den Sonnenuntergang, den nächsten Termin etc. Das ist praktisch, weil es schneller geht als ein Blick in die jeweiligen Apps. Die Komplikation Aktienkurse ist bedauerlicherweise kein Teil von Time Travel.