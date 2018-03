Apple watchOS 2 - das ist neu - Weckermodus

Neu in watchOS ist auch der Weckermodus. Sobald Sie die Uhr mit dem Ladegerät verbinden und auf die Seite legen, zeigt sie dauerhaft die Uhrzeit an und die Krone dient als Schlummertaste. Konfigurationsmöglichkeiten gibt es für den Weckermodus nicht. Sie müssen also mit der voreingestellten Farbe leben. Lediglich deaktivieren können Sie den Weckermodus in den Einstellungen der Watch.