Die "Digital Touch" genannten Mini-Zeichnungen können Sie unter watchOS 2 in mehreren Farben zeichnen. Mit unseren dicken Fingerkuppen wird es dadurch aber nicht schöner, sondern nur bunter. Die größere Neuerung ist da schon die Anzeige von ÖPNV-Verbindungen in der Karten-App. In Deutschland funktioniert das bislang aber nur in Berlin.