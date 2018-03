10 Apps, exklusiv für Android - Yahoo AviateLauncher

Yahoo AviateLauncher ist ein kostenloser Launcher für Android, der den Standard-Homescreen ersetzt. Die vorgenommenen Änderungen sind enorm. Insbesondere versucht Aviate, Verknüpfungen zu gerade benötigten Apps abhängig von Ihrem Standort und der Tageszeit anzubieten. So gelangen Sie zum Beispiel im Büro schneller an den Kalender, zu Hause schneller an Spotify. Auch einen Ersatz für Google Now und eine - nach unserem Geschmack - etwas übersichtlichere Darstellung aller installierten Apps bringt Aviate mit.