10 Apps, exklusiv für Android - LuxLite

LuxLite lässt Sie die Display-Helligkeit umfassender regulieren, als das mit einem puren Android möglich ist. Dazu gehören Einstellungen wie die für die minimale Display-Helligkeit genauso wie eine Funktion, die die Display-Helligkeit durch Schütteln des Gerätes bei aktivem Sperrbildschirm erhöht. Außerdem kann die App die Farbtemperatur des Displays in den Abend- und Nachtstunden von bläulich in rötlich ändern. Das entlastet die Augen und erleichtert das Einschlafen. Die App ist in der Grundversion gratis. Die Premium-Version für knapp 3 Euro unterstützt zum Beispiel verschiedene Helligkeitsprofile und verschiedene Fade-Effekte bei Veränderungen der Display-Helligkeit.