10 Apps, exklusiv für Android - Unclouded

Unclouded analysiert den Inhalt der Cloud-Speicher wie Dropbox und Google Drive (BOX und OneDrive in Vorbereitung). Die App zeigt Ihnen an, welche Dateien den meisten Speicherplatz benötigen und findet auch Duplikate. So kommen Sie unter Umständen mit ein wenig Aufräumen um ein Upgrade auf den nächst teureren Cloud-Tarif herum. Auch eine Suchfunktion ist enthalten. Die App ist gratis, für knapp 2 Euro lassen sich unbegrenzt viele Cloud-Zugänge in ihr hinterlegen.