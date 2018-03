10 Apps, exklusiv für Android - Link BubbleBrowser

Link Bubble Browser ist eine alternativer Android-Browser, der einen besonderen Trick beherrscht: Er lädt Webseiten im Hintergrund. So können Sie zum Beispiel Links in einer News-Reader-App antippen. Link Bubble lädt die Seiten im Hintergrund, während Sie weiter in Ihrer App bleiben. Erst wenn die Seite fertig geladen ist, springen Sie rüber zum Browser. Der Bubble Browser Spart ständig einige Sekunden Zeit und ist deshalb eine absolute Empfehlung. Die Pro-Version für knapp 3 Euro bringt unter anderem einen Nachtmodus und eine Reader-Funktion mit, die die Lesbarkeit von Webseiten erhöht.