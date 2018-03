10 Apps, exklusiv für Android - AirDroid

AirDroid ist wohl die App, die die meisten der Android-Features ausnutzt, die iOS nicht bietet. Dank der Gratis-App können Sie Ihr Smartphone fernsteuern, zum Beispiel Dateien herauf- und runterladen, Kontakte bearbeiten, Klingeltöne einstellen und vieles mehr. Richtig cool ist AirDroid auch, weil es eingehende Nachrichten automatisch an den PC weiterleiten kann. So entgehen Ihnen neue Kurznachrichten, verpasste Anrufe etc. nicht mehr, nur weil Sie das Smartphone-Display nicht im Blick hatten. Auf gerooteten Geräten kann AirDroid sogar den kompletten Bildschirminhalt spiegeln. AirDroid wird über den Browser bedient.