Die besten Noise-Cancelling Kopfhörer im Test - Platz 10: Panasonic RP-HC700E

Der japanische Hersteller Panasonic bietet mit dem RP-HC700 einen geschlossenen Over-Ear Kopfhörer an, der sich für Reisen ideal zusammenfalten lässt und somit platzsparend in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox Platz findet, wenn er nicht gebraucht wird.

Die weiche Polsterung der Ohrmuscheln und des Kopfbügels lassen den Panasonic trotz seines strammen Sitzes nicht unbequem werden. Mitgeliefert wird auch ein Flugzeugadapter - eine Headset-Funktionalität sucht man am abnehmbaren Kabel jedoch vergeblich. Der im passiven wie aktiven Modus operierende Panasonic bot bei aktiviertem Noise-Cancelling eine zu den höheren Frequenzen sogar sehr gut funktionierende Lärm-Auslöschung.

Im Praxistest wurde in der Flugkabinensimulation sogar das klappernde Geräusch der Gepäckfächer ausgeblendet, während tieferfrequente Anteile, wie z.B. das Triebwerksrumpeln, nicht ganz so effizient blockiert wurden. Diese wurden jedoch bei laufender Musik anhand der prägnanten Anhebung in Tiefbass bis Grundton überblendet und spielten somit keine Rolle mehr.



Der RP-HC700 bietet bei aktiven Noise-Cancelling eine maximale Lautstärke von 102 db, während er im passiven Modus noch 97db auf die Ohren bringt. Mit schönen Klangfarben und warmen Timbre präsentiert sich der Panasonic stellenweise aber auch leicht holzig und etwas distanziert.