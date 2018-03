Praktisches Zubehör für Handy und Tablet im Urlaub - PKparis K'Save

Der französische Speicherspezialist PKparis bietet mit dem K'Save einen mobilen Retter in der Not: Das kompakte Mini-Kit beinhaltetet einen USB-Stick mit bis zu 128 GB Zusatzspeicher, der Daten wahlweise via Apple-Lightning- oder Micro-USB-Kabel lädt und überträgt. Noch dazu liefert die Mini-Powerbank bis zu 30 Minuten Strom.

Preis: je nach Speichervariante zwischen 70 und 160 Euro.