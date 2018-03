Praktisches Zubehör für Handy und Tablet im Urlaub - Ultimate Ears UE Roll

Ab ins Wasser ... mit Musik? Das klappt mit der UE Roll von Ultimate Ears, die in einem wasserdichten sowie stoß- und staubgeschützten Gehäuse steckt, das laut IPX7-Klassifizierung einem Tauchgang von bis zu einem Meter eine halbe Stunde lang standhält. Dabei schmettert die 330-Gramm-Flunder lautstark im 360-Grad-Radius. Mit einem Gummiband versehen lässt sich der Bluetooth-Speaker am Rucksack, Sonnenschirm oder Baum befestigen und weckt via iOS- und Android-App seinen Besitzer sogar mit seinen Lieblings-Songs auf.

Preis: 129 Euro.