Praktisches Zubehör für Handy und Tablet im Urlaub - Sony SRS-X11

Reduce to the max: Sonys Mini- Lautsprecherwürfel SRS-X11 misst gerade mal sechs Zentimeter und bringt nur 215 Gramm Fliegengewicht auf die Waage. Dennoch sorgt der Klangzwerg mit 10-Watt-Verstärker für einen recht kräftigen Sound und soll zwölf Stunden im Akkubetrieb durchhalten. Für den Stereo- Effekt kann man zwei Geräte via Bluetooth koppeln.

Preis: 85 Euro.