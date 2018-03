Praktisches Zubehör für Handy und Tablet im Urlaub - DxO One

Die Bildqualität der Smartphone-Cams wird zwar immer besser, doch mit den hochwertigen Kompakt-Kameras können selbst topaktuelle Handys nicht mithalten. Das will der französisch-amerikanische Bildsoftware-Spezialist DxO ändern und bringt mit "DxO One" eine ansteckbare Minikamera für iPhone und iPad, die dank 1-Zoll-Sensor Fotos in einer Auflösung von 20,2 Megapixel schießt. Auch Full-HDVideos sind mit der Zwergkamera möglich, die zudem über einen eigenen Akku und einen Micro-SD-Slot verfügt.

Für rund 649 Euro ab September 2015 im Handel.