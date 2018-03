Top 10: Smartphones bis 150 Euro - Platz 6: LG X Cam

Was fürs Auge ist das knapp 150 Euro teure LG X Cam. Diese Eigenschaft verdankt es seinem 5,2 Zoll großen Display, das noch dazu in FullHD auflöst. Beide Funktionen sind alles andere als typisch für die Preisklasse. Im Test fiel uns außerdem die von LG sinnvoll aufgemotzte Android-Oberfläche positiv auf.



Gräbt man etwas tiefer fällt dann aber doch auf, warum das LG X Cam so günstig ist. Android tickt hier noch in Version 6.0 vor sich hin, die Laufzeit des lediglich 2.500 mAh großen Akkus ist knapp und das Handy dürfte ein bisschen flotter sein. Die Dual-Kamera macht auf den ersten Blick viel her. Doch das zusätzliche Weitwinkel-Objektiv liefert in der Praxis eher mittelmäßiges Bildmaterial ab.​​

Testwertung: befriedigend (351 von 500 Punkten)​