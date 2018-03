Top 10: Smartphones bis 150 Euro - Platz 3: LG K10 (2017)

Frisch unter die Preisgrenze von 150 Euro gerutscht ist das LG K10 (2017). Mit seinem Gehäuse in Bicolor-Optik (Schwarz/Kupfer) gehört es zu den optisch auffälligeren Geräten in unseren Top 10. Das HD-Display ist nicht so leuchtstark wie das des G4. Dafür gibt es einen Fingerabdruck-Sensor, eine Hauptkamera mit 13 Megapixeln, NFC und LTE sogar nach Cat. 6, also mit bis zu 300 Mbit/s. Außerdem hat LG dem K10 (2017) eine Quadcore-CPU mit bis zu 1,5 Ghz je Kern spendiert.



Dürftig sind die 8,9 Gigabyte Speicherplatz, die effektiv zur Verfügung stehen. Immerhin gibt es einen Micro-SD-Slot. Und: der Akku ist wechselbar. Gut gefallen hat uns die Benutzeroberfläche UX 5.0+, die LG über das Android-7.0-System gelegt hat.​

Testwertung: befriedigend (356 von 500 Punkten)​