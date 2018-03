Top 10: Smartphones bis 150 Euro - Platz 2: Motorola Moto C Plus

Dass sich ein paar Euro Aufpreis wirklich lohnen können beweist das Moto C Plus. Mit ungefähr 110 Euro ist es nur 5 Euro teurer als sein kleiner Bruder, das Moto C. Doch der Unterschied ist gewaltig: Das Plus verbucht für sich das deutlich bessere Display mit HD-Auflösung, ein viel besser verarbeitetes Gehäuse und einen mit 4.000 gegenüber 2.350 mAh wesentlich größeren Akku.



Dass es für das C Plus nicht für den ersten Platz gereicht hat liegt vor allem am Arbeitsspeicher und an der Frontkamera. Lenovo stattet das Gerät nämlich mit nur einem Gigabyte RAM aus und die Frontkamera löst mit lediglich 2 Megapixel auf. So entstehen Selfies, die man nicht zeigen möchte. Auf der Habenseite verbucht das LTE-taugliche C Plus, dass es mit einem unverbastelten Android 7.0 Nougat ausgeliefert wird. Außerdem gibt es einen Dual-SIM-Slot und Quick Charge.​

Testwertung: befriedigend (359 von 500 Punkten)​