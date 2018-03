Sony Xperia Z5

Beim Xperia Z5 Premium ist der Name Programm. Das japansiche Phablet bietet nicht nur eine umfangreiche Ausstattung und starken Empfang, sondern auch ein ganz besonderes Schmankerl, mit dem hierzulande sonst noch kein anderes Mobilfunkmodell aufwarten kann. Mit seiner Displayauflösung von 2160 x 3840 Pixel, also knapp 8,3 Millionen Bildpunkten, ist das Xperia Z5 Premium ein wahres Auflösungsmonster unter den Mobiltelefonen und verdient sich so einen Sonderstatus in dieser Disziplin. Bei einer Display-Diagonalen von 5,5 Zoll ergibt sich daraus logischerweise auch die höchste Pixeldichte der connect-Bestenliste, nämlich satte 801 ppi. Über Sinn und Unsinn einer solch hohen Auflösung lässt sich trefflich streiten, denn in der Tat ist es ein Problem, passenden nativen Inhalt für die TFT-Anzeige zu finden, da die Betriebssystem- Inhalte des Android-Modells lediglich hochskaliert werden. Nur Fotos und Videos mit entsprechender Auflösung nutzen die Qualitäten der Anzeige vollständig aus, auch mit einer VR-Brille macht dieses Niveau Sinn.

Messtechnisch ist das Xperia Z5 Premium ebenfalls ein echtes Topmodell. So erreicht das Sony nicht nur eine hohe Strahlkraft von 450 cd/m2, sondern auch gute Kontrastumfänge von 1:897 bei 500 Lux (Büroumgebung) und 1:35 bei 20 000 Lux (Sonnentag). Dazu gesellt sich eine hohe Blickwinkelstabilität, was Sony letztendlich den ersten Platz beschert.