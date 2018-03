Samsung Galaxy S7 Edge

Das Display des Galaxy S7 Edge gehört zu den ganz besonderen Anzeigen im Mobilfunkbereich, denn das 5,5 Zoll große OLED-Display ist zu beiden Seitenrändern hin leicht gebogen, was aktuell kein anderer Hersteller bieten kann. Mit Quad-HD besitzt das Phablet zudem eine hohe Auflösung von 1440 x 2560 Pixel, das sind etwa 3,7 Millionen Bildpunkte, und somit eine Pixeldichte von 534 ppi. Interessanterweise erreicht das Galaxy S7 Edge mit seinem modernen OLED-Display mit 486 cd/m2 die höchste Displayhelligkeit unter den Top-Fünf- Modellen. So viel also zu der früher sicherlich zutreffenden Mär, dass OLEDDisplays grundsätzlich dunkler sind als ihre TFT-Verwandten – so kann man sich täuschen. Wesentlich beeindruckender als die Helligkeitsausbeute ist jedoch die subjektive Bildqualität des Samsung-Phablets, das je nach Qualität des Inhalts eine fast schon als plastisch zu bezeichnende Wiedergabe bietet.

Da die OLED-Anzeige technisch über eine sehr satte Farbdarstellung verfügt und dies abhängig vom Inhalt manchmal einfach zu viel des Guten ist, offeriert das Galaxy S7 Edge im Einstellungsmenü die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Bildschirmmodi zu wählen und so die Darstellungen den eigenen Vorlieben anzupassen. Unerreichbar gut sind OLED-Displays in Sachen Dunkelkontrast, das ist auch beim Samsung-Phablet mit 1:>30000 bei 1 Lux der Fall. In heller Umgebung bleiben davon aber lediglich 1:11 übrig. Dafür ist die Anzeige enorm blickwinkelstabil. Der zweite Platz ist somit sicher.