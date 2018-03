Der Blackberry Priv gehört mit seiner ausziehbaren Tastatur zu den eher exotischen Smartphone-Modellen. Dennoch ist dies für viele Nutzer sicherlich ein sehr praktisches Feature. Doch nicht nur in Sachen Smartphone-Tastatur gehen die Kanadier eigene Wege, auch beim Display. Beim Blackberry kommt ein OLED-Screen in der seltenen Größe von 5,4 Zoll zum Einsatz und passt so sehr gut ins Gesamtbild des Priv.

Die Anzeige löst mit 1440 x 2560 Pixeln sehr fein auf und erreicht damit auch eine hohe Pixeldichte von 544 ppi. Auch die Blackberry-Anzeige gehört zur modernen OLED-Generation und liefert so eine Helligkeit von sehr guten 451 cd/ m2 ab. Die Kontrastwerte können in dunkler und in Büroumgebung ebenfalls überzeugen. Lediglich im hellen Umfeld schwächelt auch diese. Die Darstellung gefällt wiederum mit kräftigen Farben und einer hohen Schärfe.