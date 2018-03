Alternative Browser für Android und iOS - Puffin Browser

Ein kostenloser Browser der Flash kann - das ist der für Android und iOS erhältliche Puffin Browser. Zahlreiche, auf der Flash-Technik basierte Websites erweckt der Browser auch auf Smartphones und Tablets wieder zum Leben. Zur Steuerung der oft nicht für die Bedienung per Finger geeigneten Flash-Spiele und -Anwendungen bringt Puffin ein virtuelles Gamepad sowie eine virtuelle Maus mit. Dadurch wird Flash doch noch fingerfreundlich. Einen Haken hat die Flash-Lösung aber auch. Von Puffin betriebene Server klemmen sich in den Datentransfer und bereiten Flash Smartphone-tauglich auf. Das bedeutet nicht nur, dass Puffin mitbekommt, wohin Sie surfen. Es hat auch zur Folge, dass Puffin manchmal dort Probleme hat, wo Websites den Standort des Benutzers prüfen, zum Beispiel bevor sie ein Video ausliefern. Auch wenn Sie von Deutschland aus surfen erscheinen Sie gegenüber Flash-Websites als Besucher aus den USA. Da sich Puffin mit der Gratis-Version uneingeschränkt testen lässt, ist das Risiko aber gering.

Auch abgesehen von Flash macht Puffin als flotter und Datenvolumen sparender Browser eine gute Figur. Denn auch normale Bilder komprimieren die Puffin-Server, ähnlich wie das bei Opera Coast passiert. Falls Ihnen die Qualität eines Bildes anschließend zu gering ist, müssen Sie das Smartphone einfach kurz schütteln. Dann lädt Puffin automatisch die Originalversion des Bildes nach. Außerdem kann Puffin Downloads direkt in Ihrer Dropbox ablegen und so den Transport auf Ihr Handy sparen. Zusätzliche Knöpfe, die Puffin halbtransparent über die Website legt, erleichtern das Surfen, zum Beispiel das Springen an den Anfang einer Website (linkes Bild).

Betriebssystem: Android, iOS

Preis: Kostenfrei, Pro-Version 2,91 Euro (Android) / 3,99 Euro (iOS)

Download-Link: Google Play / iTunes