Alternative Browser für Android und iOS - Firefox

Wer Firefox als Standard-Browser auf dem PC oder Mac nutzt, der sollte sich zwingend auch die mobile Version davon ansehen. Nirgendwo sonst erreichen Sie das Ziel, dass alle Ihre Lesezeichen auf allen Ihren Geräten automatisch synchronisiert werden, so leicht wie mit Firefox. Außer dem Browser benötigen Sie dafür lediglich noch ein kostenfreies Benutzerkonto bei Firefox Sync. Anschließend gleichen sich PC, Mac, Smartphone und Tablet automatisch via Internet miteinander ab. Optional lassen sich auch geöffnete Tabs, der Verlauf und gespeicherte Passwörter abgleichen. So lassen sich während des Surfens reibungslos Geräte wechseln.

Auch auf Mobilgeräten zeigt sich Firefox gewohnt offen für verschiedene Suchmaschinen. Mitgeliefert werden Amazon, Bing, DuckDuckGo, Google, Twitter, Wikipedia und Yahoo. Das ist deutlich mehr Auswahl, als die beiden anderen, "großen" Browser Chrome und Safari bieten.

Die iOS-Version von Firefox ist noch recht jung, was man dem Browser gelegentlich anmerkt. Manche Funktionen fehlen noch, andere wird es aufgrund technischer Vorgaben von Apple mobil gar nicht geben. Dazu zählen zum Beispiel die von PC, Mac und Android gewohnten Firefox-Erweiterungen.

Betriebssystem: Android, iOS

Preis: Kostenfrei

Download-Link: Google Play / iTunes