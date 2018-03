Alternative Browser für Android und iOS - Dolphin Browser

Ein bisschen wie iCab Mobile setzt auch Dolphin Browser auf Funktionsvielfalt und umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Neben Browser-Klassikern wie Tabs, Downloadmanager (auch in der iOS-Version) und Vollbild-Modus bringt er eine Gestensteuerung mit. Dank ihr können Sie zum Beispiel Lieblingsseiten schneller aufrufen. Facebook starten Sie dann zum Beispiel, indem Sie ein "F" auf den Bildschirm malen.

Was uns an Dolphin besonders begeisterte ist die Erweiterbarkeit des Browsers über AddOns. Funktionen wie "Bildschirmfotos kompletter Webseiten", "Webseite als PDF speichern" oder der Akkuschoner lassen sich gesondert herunterladen. So können Sie sich Ihren idealen Browser selbst zusammenstellen. Dazu laden Sie die AddOns einfach aus der in den Browser integrierten Übersicht herunter. Das läuft ähnlich wie in einem AppStore.

Unter iOS sind einige Funktionen, zum Beispiel die Sprachsteuerung "Sonar", erst nach einem kostenpflichtigen In-App-Kauf verfügbar. Da es sich bei Dolphin nicht um eine Universal App handelt, müssen Sie die Käufe für iPhone und iPad gegebenenfalls getrennt voneinander vornehmen.

Betriebssystem: Android, iOS

Preis: kostenfrei, In-App-Käufe

Download-Link: Google Play / iTunes