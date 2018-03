Alternative Browser für Android und iOS - Cheetah Browser

Der für Android und iOS erhältliche Cheetah Browser positioniert sich als einfach bedienbares und besonders auf Videos spezialisiertes Surfbrett. Über 100 Videoformate gibt der Browser wieder. Was uns außerdem besonders gut an Cheetah gefällt ist der Nachtmodus. Er lässt sich mit zwei Tipps einschalten und färbt dann den Hintergrund von Webseiten dunkelgrau, die Schrift hellgrau. Dadurch können sich die Augen beim Lesen im Dunklen entspannen. Obendrein ist Cheetah schnell - selbst auf einem betagten Nexus 4 hängt der Browser gut am Gas. Speziell die Android-Version bewirbt der Hersteller mit sehr geringem Speicherverbrauch, was Geräten zu Gute kommt, die knapp an Arbeitsspeicher sind.

Betriebssystem: Android, iOS

Preis: Kostenlos

Download-Link: Google Play / iTunes