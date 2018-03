Alternative Browser für Android und iOS - iCab Mobile

iCab Mobile ist der iOS-Browser, der einem Desktop-Browser am nächsten kommt. Das gilt nicht nur hinsichtlich des Funktionsumfangs, sondern auch bezüglich der Einstellungsmöglichkeiten.

Mit iCab Mobile können Sie Dateien herunterladen, sie an andere Apps und an den PC beziehungsweise Mac weitergeben. Auf den meisten Websites funktioniert - allen Apple-Beschränkungen zum Trotz - auch das Heraufladen von Dateien, zum Beispiel bei Facebook. Der Browser lässt Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Suchmaschinen und kann Formulare automatisch ausfüllen. Im Vollbild-Modus verschwinden sämtliche Werkzeug- und Statusleisten, was nicht nur beim Ansehen von Videos nützlich ist.

Vor allem beim Einsatz auf einem iPad ist der Mehrbenutzermodus von iCab Mobile praktisch. Jeder Nutzer kann seine eigenen Lesezeichen und Einstellungen anlegen. Dadurch kommen sich zum Beispiel Familienmitglieder nicht mehr in die Quere. Auch ein Gast-Modus ist vorhanden, falls Sie Ihr Mobilgerät mal spontan einem Freund in die Hand drücken.

Wenn es überhaupt etwas gibt, das wir iCab Mobile vorzuwerfen haben, dann dass sein enormer Funktionsreichtum eine gewisse Einarbeitungszeit mit sich bringt. Bis alles perfekt konfiguriert ist vergeht schon etwas Zeit. Trotzdem: wenn Sie ein bestimmtes Browser-Feature suchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei iCab Mobile fündig werden, am größten.

Betriebssystem: iOS

Preis: 1,99 Euro

Download-Link: iTunes