Car Connectivity

Die Multimedia- und Entertainment-Systeme fürs KFZ

von Leif Bärler

Das moderne Auto wird zum Computer auf Rädern: Apps, Audiostreaming, Online-Dienste und Smartphone-Integration. Gleichzeitig soll das Autofahren immer sicherer werden. Was sich die Automobilbranche so alles einfallen lässt, um all das unter einen Hut zu bringen, sehen Sie in unserer Bildergalerie der aktuellen Multimedia- und Entertainment-Systeme fürs KFZ.