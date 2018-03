Sicherlich haben Sie den "Teilen"-Knopf in der Menüleiste bereits bemerkt. Mit seiner Hilfe können Sie markierte Dateien über das "Teilen"-Menü von Android mit anderen Benutzern teilen, per E-Mail weiterleiten und so weiter.

Haben Sie Dateien nur versehentlich markiert, dann können Sie die Markierung aufheben, indem Sie auf den "Zurück"-Pfeil links oben tippen.