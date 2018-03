Über das Lupen-Symbol in der Menüleiste können Sie Dateien anhand von Stichworten wiederfinden. Nach unserer Erfahrung wird dabei aber nur der Dateiname berücksichtigt. Textinhalte von Dateien berücksichtigt die Suchfunktion hingegen nicht.



Der Knopf mit den drei unterschiedlich langen Strichen dient der Auswahl des Sortiermodus. Darüber bestimmen Sie, in welcher Reihenfolge der Dateimanager die Dateien anzeigt. Hier haben Sie die Wahl zwischen der Sortierung der Dateien nach Name, nach dem Datum der letzten Veränderung und nach der Dateigröße.