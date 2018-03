Mit seinem stolzen Preis von 104,95 Euro hebt sich der Albrecht DR56 deutlich von den übrigen Geräten ab. Dafür wird aber auch einiges geboten. Der DR56 macht sich als Empfänger für das Digitalradio DAB/DAB+ nützlich. Bis zu 30 Sender lassen sich auf den Speicherplätzen ablegen und der Sendername wird dank RDS auch auf dem Autoradio angezeigt. Der Transmitter bietet eine Freisprechfunktion und überträgt per Bluetooth empfangene Musik wahlweise per UKW oder per 3,5mm-Klinke an Ihr Autoradio. Im Lieferumfang finden Sie neben einer Scheibenantenne für DAB+ auch eine Saugnapfhalterung sowie einen Zigarettenanzünder-Adapter, über den Sie zusätzlich ein Smartphone aufladen können.