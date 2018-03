Nochmal fünf Euro mehr und Sie landen beim FM-Transmitter von TaoTronics. Das knapp 20 Euro teure Gerät braucht kein Audiokabel mehr, sondern lässt sich per Bluetooth 4.0 bespielen, das von so ziemlich allen Smartphones der letzten Jahre unterstützt wird. Obendrein steckt ein Akku im TaoTronics, der für bis zu 7 Stunden Spieldauer sorgen soll. Aus Bluetooth und Akku entsteht eine kabelfreie Lösung, die das Armaturenbrett sauber hält und sich für Pendler eignet, auf langen Strecken allerdings schlappmacht. Um das zu vermeiden, sollten Sie zusätzlich einen Adapter für den Zigarettenanzünder kaufen (nicht im Lieferumfang). Außerdem können Sie den Akku entlasten, indem Sie die Verbindung zwischen Player und Transmitter doch per Kabel herstellen, was ebenfalls möglich ist.