Für fünf Euro mehr - nämlich 14,95 Euro - erhalten Sie den JETech Wireless FM Transmitter. Wie der günstigere F27 wird die Verbindung zum Player per Audiokabel hergestellt. Besonders ist hier die Auto-Scan-Funktion: Sie drücken einfach beide am Gerät angebrachten Knöpfe gleichzeitig und der Transmitter zeigt daraufhin die beste, weil von Überschneidungen mit UKW-Sendern freie Frequenz an. Außerdem findet sich ein USB-Anschluss am Zigarettenanzünder-Adapter des JETech, über den Sie Ihr Smartphone aufladen können. Eine Audioübertragung über diesen Anschluss, beispielsweise von einem USB-Stick, ist aber nicht möglich.