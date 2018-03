Die besten Smartphone-Schnäppchen - Samsung Galaxy S2

Phone hin, Apple-Hype her: Mit dem Titel "Bestes Touchscreen-Smartphone" darf sich aktuell das Galaxy S2 von Samsung schmücken. Es bietet in der Geräteklasse ohne Tastatur das bis dato ausgereifteste Paket, was Ausstattung und Leistung angeht. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der 4,3 Zoll große OLED-Touchscreen, der brillante Bilder sowie Bestwerte bei Kontrast und Schwarzwert liefert. Der Dual-Core-Prozessor und 2 x 1,2 Gigahertz sorgen dabei für eine reibungslose Bedienung.