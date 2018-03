Die Highlights auf der IFA - evolo mit Smart-Home Ausstattung

Mit dem dLAN 1200 + WiFi ac will Devolo ein Heimnetzwerk mit Highspeedgeschwindigkeit von 1.200 Mbits/s per Stromleitung ermöglichen. Mobilgeräte wie Smartphone, Tablet und Notebook können so auf die volle Bandbreite des Internetanschlusses zurückgreifen. Das bringt Vorteile bei der Vernetzung, Unterhaltungselektronik aber genauso bei smarter Haustechnik.

Aussteller: devolo AG

Halle: 3.2 / Stand: 203