Die Highlights auf der IFA - Albergo+ von Tivoli

Bei dem Bluetooth-Tischradio Albergo+ kann man in Zukunft kreativ werden. Das Radio selbst gibt es in fünf verschiedenen Farbvariationen, dazu kann man dann ein Gehhäuse in den verschiedensten Design-Varianten kombinieren. Zur Wahl stehen die Tivoli Audio-typischen Echtholz-Gehäuse, Varianten in Leder- oder Beton-Optik und für Textil-Liebhaber gibt es Tweed- und Canvasversionen.

Aussteller: Tivoli Audio LLC

Halle: FG H1 / Stand: A10