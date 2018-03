Die Highlights auf der IFA - watchmi von TechniSat

In Kooperation mit Funke Digital TV hat TechniSat watchmi entwickelt. Der Dienst soll einem dabei helfen, in dem heutigen Überangebot an Programmmöglichkeiten die passende Sendung zu finden. Durch Bewerten soll der clevere Programmdienst auch noch dazulernen und dem Zuschauer so einen Fernsehgenuss nach persönlichem Geschmack bieten.

