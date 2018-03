Die Highlights auf der IFA - Momentum-Reihe von Sennheiser

Die neuen Kopfhörer von Sennheiser bieten ordentlichen Klang und besondere Materialien in puristischer Verarbeitung. Die klassische Over-Ear-Version gibt es in den Farbvarianten Black, Brown und Ivory sowie den kompakteren Momentum On-Ear in den Farben Black, Brown, Red, Ivory, Pink, Blue und Green.

Aussteller: Sennheiser electronic

Halle: 1.2 / Stand: 202